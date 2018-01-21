تعيين ممثل جديد للأهلى كابيتال بمجلس إدارة "أموك" بدلا من وزير قطاع الأعمال





كتب هانى الحوتى

قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، إنها تلقت خطابا من رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلى المصرى، بتعيين ماهيتاب معتصم عرابى مدير تنفيذى بقطاع الاستثمار بشركة الأهلى كابيتال القابضة، بمجلس الإدارة بدلا من خالد بدوى الذى تولى منصب وزير قطاع الأعمال العام.

وأضافت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الأحد بشأن اجتماع مجلس إدارتها، أنه تم استعراض مؤشرات أداء الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 30 ديسمبر لعام 2017، وبلغ صافى الربح 745 مليون جنيه مقابل 545 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة زيادة 37%.