تركيا: نستبعد الاشتباك مع قوات أمريكية فى الهجوم على عفرين





إسطنبول (أ ف ب)

استبعدت تركيا الأحد، احتمال حصول اشتباك مع قوات أمريكية خلال العملية العسكرية التى يشنها الجيش التركى فى سوريا، مؤكدة أن منطقة العمليات خالية من هذه القوات.

وكانت تركيا أطلقت السبت، عملية "غصن الزيتون" التى تهدف إلى طرد وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة عفرين فى شمال سوريا، وهى قوات تعتبرها أنقرة "إرهابية".

إلا أن الحملة العسكرية التركية من شأنها زيادة التوتر بين تركيا والولايات المتحدة المنضويتين فى حلف شمال الأطلسى، ولا سيما أن واشنطن تدعم الوحدات الكردية بصفتها رأس حربة فى المعارك ضد تنظيم داعش فى شمال سوريا.

ومن اسطنبول قال نائب رئيس الحكومة التركية بكر بوزداق فى مؤتمر صحفى إن "مسئولين أمريكيين أعلنوا أنه ليس هناك جنود أمريكيون ولا قوات أمريكية فى المنطقة".

وتابع بوزداق "من غير الوارد حصول اشتباك بين تركيا والولايات المتحدة فى المنطقة".

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية على منطقة عفرين فى شمال سوريا.