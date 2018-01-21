تداول فيديو اقتياد أهالى بالعياط لأمين الشرطة بعد اتهامهم له باغتصاب فتاة

تداول فيديو اقتياد أهالى بالعياط لأمين الشرطة بعد اتهامهم له باغتصاب فتاةالأحد، 21 يناير 2018 12:58 ص
اهالى العياط يقيدون أمين شرطه
كتب أحمد جودة
إضافة تعليق
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لمجموعة من أهالى العياط يقتادون أمين شرطة فى أحد الشوارع الجانبية، على خلفية اتهامهم له باختطاف فتاة من المنطقة واغتصابها وتصوريها عارية تحت تهديد السلاح.
فيما أمرت نيابة العياط بجنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد السرجانى بإخلاء سبيل "أ.ا" أمين الشرطة المتهم باغتصاب فتاة بدائرة قسم شرطة العياط، على ذمة التحقيقات فى القضية، وتنتظر النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالفتاة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.
وفى هذا الصدد، ألقت مباحث الجيزة، القبض على المتهمين بالاعتداء بالضرب على أمين الشرطة والتسبب فى إصابته بعدة جروح وكدمات.
إضافة تعليق
بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى
لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة