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تداول فيديو اقتياد أهالى بالعياط لأمين الشرطة بعد اتهامهم له باغتصاب فتاة

الأحد، 21 يناير 2018 12:58 ص
تداول فيديو اقتياد أهالى بالعياط لأمين الشرطة بعد اتهامهم له باغتصاب فتاة اهالى العياط يقيدون أمين شرطه


كتب أحمد جودة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لمجموعة من أهالى العياط يقتادون أمين شرطة فى أحد الشوارع الجانبية، على خلفية اتهامهم له باختطاف فتاة من المنطقة واغتصابها وتصوريها عارية تحت تهديد السلاح.

فيما أمرت نيابة العياط بجنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد السرجانى بإخلاء سبيل "أ.ا" أمين الشرطة المتهم باغتصاب فتاة بدائرة قسم شرطة العياط، على ذمة التحقيقات فى القضية، وتنتظر النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالفتاة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

 

وفى هذا الصدد، ألقت مباحث الجيزة، القبض على المتهمين بالاعتداء بالضرب على أمين الشرطة والتسبب فى إصابته بعدة جروح وكدمات.

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