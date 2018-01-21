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تحرير 379 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات خلال حملة بمطروح

الأحد، 21 يناير 2018 07:09 م
تحرير 379 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات خلال حملة بمطروح مخالفات مرورية


مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 379 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف و450 جنيه غرامات فورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 49 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 3 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهم على النيابة العامة وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ تنفيذ 118 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لتنفيذ الأحكام وملاحقة المطلوبين.

تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة تنفيذ حكم فى قضية جنائية، و 55 حكم جزئى و 5 أحكام مستأنفة و50 حكم بغرامة و7 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.


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