تجديد حبس قاتل طفل أسوان 15 يوما والنيابة تجري معاينة للجريمة





أسوان ندى سليم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة أسوان، اليوم الاحد، حبس المتهم بقتل طفل بأسوان، لسرقة التكتوك الخاص به، 15 يوما، علي ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم ويدعي " حمادة الشلال "،خلال تحقيقات المستشار محمد فتح الله، وكيل نيابة اسوان، بالحادث، مشيرا أنه ترقب المجني عليه الذي يعمل سائقا، وكشف أنه ليلة الحادث استوقفه بغرض توصيله الي مكان ما، وافق الطفل وبالفعل تحرك للمكان المطلوب منه، وأشهر سلاح أبيض عليه، وطالبه بالتوجه إلى إحدى المناطق النائية بمنطقة الشلال، وعندما حاول قاومه الطفل طعنه المتهم بصدره ثم ذبحه وفر هاربا.

وأجرت النيابة معاينة تصويرية للواقعة، وكشفت المباحث أن المتهم خشي كشف جريمته فلاذ بالفرار تاركا جثة الطفل والتوك توك ولم يحاول سرقته، خوفا من افتضاح أمره، وهرول إلى محافظة أسيوط للاختباء بها بعيدا عن الأجهزة الأمنية، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطه.