تجديد حبس المتهم بخطف الأطفال للتسول فى حلوان 15 يوما





كتب محمد عبد الرازق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه باستدراج الأطفال، واستغلالهم فى أعمال التسول.

ترجع الواقعة بورود بلاغًا لقسم شرطة المعصرة عن أن كلا من محمد عبد الرحيم علي حسين، سن 48، تاجر ومقيم 3 شارع جمال عبد الناصر أرض الجمعية ـ الوراق جيزة ونجلته جنة ـ البالغة من العمر 8 سنوات، وقرر الأول أنه بتاريخ 30122017 توجهت نجلته لشراء بعض المستلزمات بالمنطقة سكنه وعقب مرور حوالي 8 ساعات من اختفائها ورد إليه اتصال هاتفي من إحدى السيدات وتدعى مها سيد محمد أبو الخير 20 سنة عاملة بمصنع ملابس ومقيمة 46 شارع إبراهيم منصور دائرة القسم يتضمن بعثورها على ابنته بالقرب من سوبر ماركت أولاد زكريا بشارع على الكسارـ دائرة قسم شرطة المعصرة وتوجه اليها وعثر عليها معها (ولم يحرر محضر بالواقعة).

وأضاف أنه عقب عودتها كانت تعاني من صدمة وحالة نفسية سيئة وعقب تحسن حالتها قررت بقيام شخص مجهول " أدلت بأوصافه التقريبية" باستدراجها واصطحابها من المنطقة سكنها بدعوى شراء بعض الحلوى واستقلت صحبته مترو الأنفاق وتوجه بها لمحل إقامته بالقرب من مكان العثور عليها بمنطقة المعصرة، وتمكنت من مغافلته والهرب حيث قابلتها احدى السيدات " الشاهدة " وتواصلت معها حتى وصول أهليتها.

باستدعاء المدعوة "مها س م" أيدت ما جاء بأقوال المبلغ وابنته وأضافت بأنها أثناء سيرها شاهدت الطفلة فى حالة بكاء فقامت بتهدئتها وعلمت منها بقيام شخص مجهول باستدراجها من منطقة سكنها بالوراق جيزة لمحل سكنه بالمعصرة، وتمكنت من الهروب منه ومن خلال التواصل مع الطفلة تمكنت من تحديد أهليتها وحضروا لاستلامها.

تمكنت وحدة مباحث القسم بارشاد الطفلة من تحديد مكان احتجازها بغرفة كائنة بالعقار رقم 16 شارع 11 عزبة خليل ـ دائرة القسم، بضبط قاطنها وعثر بداخل الغرفة على ملابس اطفال وتعرفت عليه المجني عليها حيث ادعى ان اسمه على محمود سليمان حسن " ولا يحمل تحقيق شخصية " ومن خلال الاستعانة بمصلحة الأدلة الجنائية والكشف عن المذكور ببصمات يده أمكن تحديد صحة اسمه، وتبين انه يدعي فاروق بشر احمد محمود 58 سنة عاطل ومقيم بمحل الضبط وله محل إقامة آخر محطة الرمل إسكندرية والسابق اتهامه قضيتين ( خطف 1370 لسنة 1987م القليوبية " خطف " وأخلى سبيله فيها عقب تنفيذ العقوبة بالسجن 3 سنوات، القضية رقم31578 لسنة 1999م البساتين " خطف أنثى " وأخلى سبيله فيها عقب تنفيذ عقوبة السجن لمدة 15 عاما.

بمواجهته بالتحريات والمعلومات وأقوال المجني عليها، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد استغلالها في أعمال التسول، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 634لسنة 2018م إداري القسم.