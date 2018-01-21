تجديد حبس أمين شرطة هرب متهمة مقابل المال بالهرم

محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة الكلية، حبس أمين شرطة من قوة قسم الهرم، 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتقاضي رشوة مالية، وتهريب متهمة واختلاس أوراق رسمية.
كانت الاجهزة الامنية تمكنت من ضبط سيدة صادر ضدها حكم بالسجن المؤبد؛ على خلفية تورطها فى قضية قتل عام 2015، وبمناقشتها اعترفت انها دفعت مبلغا ماليا لأمين شرطة مقابل تهريبها منذ عامين.
وبالتحري تبين صحة الواقعة، وعليه تمكنت قوة أمنية من ضبط أمين الشرطة وحرر محضر بالواقعة واحيل للنيابة التى أصدرت قراراها السابق.
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