تأييد حبس محام عامين بتهمة سرقة شقة مذيعة سعودية





كتب أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنح مستأنف المعادى المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأحد، برفض استئناف المحامى عبد العزيز .ع، على الحكم الصادر بحبسه لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ لتورطه فى القضية رقم 8099 لسنة 2017 والمتهم بسرقة منقولات مذيعة سعودية من شقتها بالمعادى، وقررت المحكمة تأييد حكم أول درجة وقبول الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليها.

كانت محكمة جنح المعادى، قضت -فى 19 يونيو الماضى- بحبس عبدالعزيز ع، سنتين مع الشغل والنفاذ؛ لاتهامه بسرقة المنقولات المملوكة للمجنى عليها "هانية كامل" من شقتها عقب كسره باب الشقة مستغلًا إقامتها فى السعودية، وقدَّم دفاع "عبدالعزيز" معارضةً على الحكم وقضت محكمة الجنح بتأييد الحكم المعارض فيه فقام بالاستئناف على الحكم وبجلسة اليوم قضت محكمة مستأنف المعادى برفض الاستئناف وتأييد الحكم.

وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم سرق كل محتويات شقة المذيعة السعودية، المتمثلة فى "غرفتى نوم وصالون، ثلاجتين، لوحات فنية وأنتيكات، تليفزيون، شاشة عرض، وعدد من الأجهزة الكهربائية والملابس.