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تأجيل محاكمة 4 إخوان فى أحداث عنف بالمنيا

الأحد، 21 يناير 2018 07:49 م
تأجيل محاكمة 4 إخوان فى أحداث عنف بالمنيا محكمة- أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
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أجلت المحكة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط اليوم إعادة محاكمة 4 متهمين من عناصر الإخوان  فى اقتحام  سنترال ديرمواس الى جلسة  28 من يناير الجارى لاستكمال سماع الشهود. 
 
وكانت المحكمة العسكرية  فى شهر أغسطس الماضى قد اصدرت أحكاما بالسجن المؤبد غيابيا لعدد من المتهمين بتهمة الانتماء الى جماعة محظورة والتحريض  على العنف وإثارة الشغب واقتحام وتخريب منشآت عامة عقب أحداث الشغب التى شهدتها البلاد  فى 14 اغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة والنهضة. 
 

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