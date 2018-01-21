تأجيل محاكمة مدير بنك وموظف بتهمة الاستيلاء على 17 مليون جنيه لـ15 أبريل

تأجيل محاكمة مدير بنك وموظف بتهمة الاستيلاء على 17 مليون جنيه لـ15 أبريلالأحد، 21 يناير 2018 02:32 م
محكمة - أرشيفية
كتب عبدالله محمود- عامر مصطفى
إضافة تعليق
قررت الدائرة 19 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، تأجيل محاكمة "أشرف.ع"، مدير الائتمان ببنك مصر رومانيا، وموظف بتهمة الاستيلاء على 17 مليون جنيه من أموال عميل بالبنك، لجلسة 15 أبريل المقبل.
وتشير تفاصيل القضية إلى اتفاق المتهم الأول بصفته مدير الائتمان بالبنك، والمتهم الثانى، على الحصول على المبلغ سالف الذكر خلال 2003، وتم تسهيل الاستيلاء على المبلغ من خلال 3 شيكات تم صرفها بشكل غير قانونى من حساب أحد عملاء البنك.
إضافة تعليق
مباحثات السيسي مع نائب دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الأسوشيتدبرس: مايك بنس يصف اللقاء بالمثمر.. ويؤكد: قضية السلام أبرز المحاور.. والرئيس المصرى حث على مشاركة أكبر فى محاربة الإرهاب
قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة