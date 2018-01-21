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تأجيل محاكمة مدير بنك وموظف بتهمة الاستيلاء على 17 مليون جنيه لـ15 أبريل

الأحد، 21 يناير 2018 02:32 م
تأجيل محاكمة مدير بنك وموظف بتهمة الاستيلاء على 17 مليون جنيه لـ15 أبريل محكمة - أرشيفية


كتب عبدالله محمود- عامر مصطفى
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قررت الدائرة  19 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، تأجيل محاكمة "أشرف.ع"، مدير الائتمان ببنك مصر رومانيا، وموظف بتهمة الاستيلاء على 17 مليون جنيه من أموال عميل بالبنك، لجلسة 15 أبريل المقبل.

 

وتشير تفاصيل القضية إلى اتفاق المتهم الأول بصفته مدير الائتمان بالبنك، والمتهم الثانى، على الحصول على المبلغ سالف الذكر خلال 2003، وتم تسهيل الاستيلاء على المبلغ من خلال 3 شيكات تم صرفها بشكل غير قانونى من حساب أحد عملاء البنك.

 

 

 


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