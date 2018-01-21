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تأجيل دعوى وقف نشاط "أوبر وكريم" فى مصر لـ 18 مارس

الأحد، 21 يناير 2018 02:55 م
تأجيل دعوى وقف نشاط "أوبر وكريم" فى مصر لـ 18 مارس مجلس الدولة-أرشيفية


كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة 17 تراخيص بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من أحمد محمد عبد السلام، والسيد عبد الباسط، ومدبولى عبد المنعم، وتطالب بوقف ترخيص ونشاط شركتى (أوبر وكريم)، ووقف الخدمات التى تسهل لهم عملهم بمصر لـ 18 مارس المقبل .

واختصمت الدعوى رقم 33744  لسنة 71 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل، ووزير المالية ووزير الاستثمار، ووزير الدولة للتنمية المحلية ومدير الادارية العامه للمرور، والهيئة العامه للاستثمار، والممثل القانونى لشركتى أوبر وكريم .

 

 


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