تأجيل دعوى وقف قرار إلغاء التعليم المفتوح لـ 25 فبراير

محكمة القضاء الإدارى-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أجلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلا عن ابتسام جمال سعيد، والتي طالب فيها بوقف قرار وزير التعليم الذى قرر فيه إلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى مهنية، لجلسة 25 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 5815 لسنة 72 ق خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال الجامعات، بصفتيهما، موضحة أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق في التعليم المكفول بالقانون والدستور.
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