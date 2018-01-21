تأجيل دعوى ممدوح عباس لمنع ظهور مرتضى منصور فى الإعلام لـ4 فبراير





كتب أحمد عبد الهادى

أجّلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك السابق ممدوح عباس، التى طالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية من مرتضى منصور، لجلسة 4 فبراير المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1283 لسنة 70 قضائية، وزير الاستثمار، رئيس هيئة الاستثمار، والممثلين القانونيين لبعض القنوات الفضائية.

وقال عباس فى دعواه، إن "مرتضى منصور اعتاد الظهور فى القنوات الفضائية كضيف، للتحاور فى الكثير من البرامج، وأنه فى تلك البرامج يوجّه السباب له دون وجه حق، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، حيث حرر محاضر اتهمه فيها بالسب والقذف، وأقام الجنحة رقم 26133 لسنة 2014 جنح العجوزة ضده".