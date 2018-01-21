بنك الكويت المركزى يدرس إصدار عملة رقمية مشفرة مرتبطة بالدينار





رويترز

قالت صحيفة الرأى الكويتية اليوم الأحد، إن بنك الكويت المركزى يخطط لإصدار نسخة من العملة الرقمية المشفرة العام المقبل على أن تكون مرتبطة بالدينار، مبينة أن الفكرة لم تحظ بعد بموافقة مجلس إدارة البنك.

ونسبت الصحيفة لمصادر لم تسمها القول إنه "تم الانتهاء تقريباً من تجهيز البنية التحتية اللازمة لإصدار هذه العملة"، وأوضحت أنه "فى حال طرحت الكويت عملة رقمية خاصة بها سيحدث تغيير ثورى فى المعاملات المالية المحلية"، حيث أنه سيكون بوسع العملاء المحليين استخدام العملة الرقمية الكويتية فى شراء الأغراض والحاجيات العادية وحجز التذاكر أو حتى اقتناء العقارات بكل سهولة وغيرها دون حاجة إلى أساليب الدفع التقليدية.

وقالت المصادر للصحيفة إن بنك الكويت المركزى " ليس الوحيد خليجيا" الذى يخطط لإصدار عملة رقمية خاصة إذ أبدت كل من مؤسسة النقد العربى السعودى "ساما" ومصرف قطر المركزى رغبة فى إصدار عملة رقمية مماثلة.



