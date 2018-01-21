اليوم.. محافظ القاهرة يكرم أسر شهداء الوطن

كتب سيد الخلفاوى

تنظم محافظة القاهرة، صباح اليوم الأحد، حفل تكريم لأسر شهداء الوطن من الجيش والشرطة والمدنيين، والذين تم إطلاق أسمائهم مؤخرًا على عدد كبير من شوارع العاصمة.

ومن المقرر أن يشهد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، حفل التكريم والذى سيقام بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور عدد كبير من قيادات المحافظة بميدان عابدين، حيث سيكرم المحافظ أسر الشهداء، لما قدموه للوطن.