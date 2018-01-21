اليوم السابع: هدايا الرئيس للصعايدة

تحت عنوان "هدايا الرئيس للصعايدة"، تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، منها تفاصيل افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات تنموية فى محافظات الصعيد.

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