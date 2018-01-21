النيابة تطلب التحريات حول مصرع ربة منزل ونجلتها فى حريق بحلوان

النيابة تطلب التحريات حول مصرع ربة منزل ونجلتها فى حريق بحلوانالأحد، 21 يناير 2018 09:07 م
حريق -أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق
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بدأت نيابة حلوان برئاسة المستشار أحمد سليم التحقيق فى مصرع ربة منزل ونجلتها، بسبب حريق نشب داخل شقتهما بحلوان، وطلبت النيابة تحريات المباحث وتقرير المعمل الجنائى حول الواقعة ، لبيان وجود شبه جنائية من عدمه، وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد إعداد تقرير طبى عن حالتها وسبب الوفاة.
وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى حلوان، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، ومحاصرة النيران لمنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، ونتج عن الحادث مصرع سيدة وابنتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالته النيابة للتحقيق.
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