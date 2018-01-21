النيابة العامة تدين حسن البرنس و33 قياديا إخوانيا للتحريض على قتل الأبرياء





الإسكندرية – أسماء على بدر

تلى هشام نادر وكيل النيابة العامة قبل قليل، وقائع صحيفة الاتهامات الموجهه إلى حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وصبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان وآخرين، مبينا أمام المستشار عبد الله الكيلانى رئيس محكمة جنايات الإسكندرية وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبد اللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى، بشاعة الفكر المتطرف الذى انتهجوه خلال تلك الفترة، والتحريض على قلب نظام الحكم والقتل للأبرياء والمسالمين، وما أسفرت عنه تلك القضية من قتلى ومصابين .

وشهدت قاعة المحكمة انتشار قوات الأمن المركزى ورجال المباحث،وحضر حسن البرنس ووالقيادى صبحى صالح وباقى المتهمين فى القضية من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، كما شهد محيط محكمة جنايات الإسكندرية انتشار سيارات الأمن المركزى والعديد من رجال الشرطة.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالله الكيلانى، وعضوية المستشارين أحمد فاروق عبد اللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى، أجلت الحكم على 33 إخوانيا بينهم القيادى حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وصبحى صالح القيادى بالجماعة الإرهابية إلى جلسة اليوم 21 يناير.

وتعود أحداث القضية لـ3 يوليو 2013، عندما روج المتهمون المنتمون للجماعة الإرهابية لتعطيل أحكام الدستور والقانون، لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها بشكل طبيعى، والاعتداء على حرية المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، متخذين فكر الجماعة الإرهابية منهجا لتحقيق أهدافهم، وتم القبض عليهم وتحويلهم للمحاكمة.