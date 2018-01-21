video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 07:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

النيابة العامة الإسبانية تطلب اعتقال رئيس إقليم كتالونيا حال مغادرته للدنمارك

الأحد، 21 يناير 2018 06:22 م
النيابة العامة الإسبانية تطلب اعتقال رئيس إقليم كتالونيا حال مغادرته للدنمارك رئيس إقليم كتالونيا


مدريد (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت النيابة العامة الإسبانية، أنها ستطلب من القاضى المكلف التحقيق بشأن انفصال كتالونيا أن يصدر مذكرة اعتقال دولية جديدة بحق رئيس كتالونيا السابق كارلس بوجديمونت، فى حال غادر الإثنين إلى الدانمارك.

وجاء فى بيان النيابة العامة الأحد، أنه فى حال توجه الزعيم الانفصالى الموجود حاليا فى بلجيكا إلى الدانمارك، فان "النيابة ستتصرف فورا وستطلب من قاضى التحقيق فى المحكمة العليا تفعيل مذكرة الاعتقال الأوروبية، بهدف الطلب من السلطة القضائية الدانماركية توقيف المتهم".

وبحسب كتلته النيابية "معا من أجل كتالونيا" يمين وسط، من المفترض أن يشارك بوتشيمون الإثنين فى حلقة نقاش فى جامعة كوبنهاغن بعنوان "كتالونيا وأوروبا على مفترق الديموقراطية ؟".

ويأتى هذا المؤتمر فى خضمّ المفاوضات التى تُجرى لاختيار رئيس لكاتالونيا، عقب الانتخابات الاقليمية التى جرت فى 21 ديسمبر وحصد الانفصاليون فيها أكثرية مطلقة فى البرلمان الكتالونى.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس البرلمان الكتالونى الإثنين، المرشح الذى يقترحه على النواب لترؤس الاقليم، بهدف إجراء مناظرة يليها تصويت نهاية الشهر.

وبوجديمونت هو المرشح الرئيسى لكنه يريد تسلم الحكم من الخارج لتفادى اعتقاله عند عودته إلى الأراضى الإسبانية، الأمر الذى حذرت منه مدريد.

             


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسبانيا تعترف بإنفاق 87 مليون يورو على الشرطة لقمع استقلال كتالونيا

رئيس إقليم كتالونيا يؤكد قدرته على إدارة الإقليم من منفاه ببلجيكا

صور.. برلمان كتالونيا يجتمع لتشكيل حكومة محلية بعد انتخابات ديسمبر

اسبانيا

اخبار اسبانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة