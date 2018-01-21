النيابة العامة الإسبانية تطلب اعتقال رئيس إقليم كتالونيا حال مغادرته للدنمارك





مدريد (أ ف ب)

أعلنت النيابة العامة الإسبانية، أنها ستطلب من القاضى المكلف التحقيق بشأن انفصال كتالونيا أن يصدر مذكرة اعتقال دولية جديدة بحق رئيس كتالونيا السابق كارلس بوجديمونت، فى حال غادر الإثنين إلى الدانمارك.

وجاء فى بيان النيابة العامة الأحد، أنه فى حال توجه الزعيم الانفصالى الموجود حاليا فى بلجيكا إلى الدانمارك، فان "النيابة ستتصرف فورا وستطلب من قاضى التحقيق فى المحكمة العليا تفعيل مذكرة الاعتقال الأوروبية، بهدف الطلب من السلطة القضائية الدانماركية توقيف المتهم".

وبحسب كتلته النيابية "معا من أجل كتالونيا" يمين وسط، من المفترض أن يشارك بوتشيمون الإثنين فى حلقة نقاش فى جامعة كوبنهاغن بعنوان "كتالونيا وأوروبا على مفترق الديموقراطية ؟".

ويأتى هذا المؤتمر فى خضمّ المفاوضات التى تُجرى لاختيار رئيس لكاتالونيا، عقب الانتخابات الاقليمية التى جرت فى 21 ديسمبر وحصد الانفصاليون فيها أكثرية مطلقة فى البرلمان الكتالونى.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس البرلمان الكتالونى الإثنين، المرشح الذى يقترحه على النواب لترؤس الاقليم، بهدف إجراء مناظرة يليها تصويت نهاية الشهر.

وبوجديمونت هو المرشح الرئيسى لكنه يريد تسلم الحكم من الخارج لتفادى اعتقاله عند عودته إلى الأراضى الإسبانية، الأمر الذى حذرت منه مدريد.