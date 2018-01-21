المكسيك تسجل مستوى قياسيا لجرائم القتل فى 2017 بأكثر من 25 ألف جريمة





مكسيكو سيتى (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية أن أكثر من 25 ألف جريمة قتل وقعت فى المكسيك التى تعج بعصابات المخدرات فى 2017، وهو أعلى معدل سنوى لجرائم القتل منذ بدء تسجيل البيانات قبل ما يزيد على 20 عاما.

وفتح المحققون 25 ألفا و339 تحقيقا فى جرائم قتل العام الماضي، بما يزيد نحو 25 بالمئة عن معدل 2016 وفقا لما أظهرته بيانات وزارة الداخلية أمس السبت. وهذا هو أعلى معدل سنوى منذ أن بدأت الحكومة إحصاء جرائم القتل فى 1997.

وعانت المكسيك سنوات من العنف فى ظل محاربة الحكومة لعصابات المخدرات التى تشهد انقسامات إلى عصابات أصغر حجما وأكثر تعطشا للدماء.

ويمثل العنف قضية محورية فى انتخابات الرئاسة المقررة فى يوليو، ويواجه الرئيس المكسيكى إنريكى بينيا نييتو معركة صعبة لبقاء حزبه الثورى التأسيسى فى السلطة.

وزادت التحقيقات فى جرائم القتل العام الماضى بنسبة 40 بالمئة مقارنة مع 2013، وهو أول عام كامل يقضيه بينيا نييتو فى السلطة.، ورفضت المكسيك يوم الخميس تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنها أخطر بلد فى العالم.