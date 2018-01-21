video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 22 يناير 2018 06:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المعارضة السورية تزور موسكو الاثنين تمهيداً لحسم موقفها من مؤتمر سوتشى

الأحد، 21 يناير 2018 08:37 م
المعارضة السورية تزور موسكو الاثنين تمهيداً لحسم موقفها من مؤتمر سوتشى جانب من العنف فى سوريا _صورة أرشيفية


بيروت (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت هيئة التفاوض المنبثقة من المعارضة السورية توجهها الاثنين إلى موسكو، أبرز داعمى دمشق، فى زيارة هى الأولى من نوعها تسبق حسم موقفها من المشاركة فى مؤتمر الحوار السورى المقرر فى سوتشى نهاية الشهر الحالي.

 

وأوردت الهيئة فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الأحد "تلبى الهيئة الدعوة الموجهة من وزارة الخارجية الروسية لزيارة موسكو واللقاء مع وزيرى الخارجية والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان الروسي".

 

وتهدف الزيارة وفق البيان الى "الوقوف على حقيقة الموقف الروسى تجاه العملية السياسية" فى سوريا لكونها "طرفاً معنياً بما يجرى فى سوريا وأحد رعاة العملية السياسية فى جنيف وضامنا أساسيا لمناطق خفض التصعيد" التى اقرت فى استانا.

 

وتعد هذه أول زيارة لوفد المعارضة المفاوض الى موسكو التى تقدم منذ اندلاع النزاع دعماً دبلوماسياً وسياسياً وعسكرياً لدمشق.

 

وتستبق انعقاد مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشى الذى حددت روسيا موعده فى 30 كانون الثاني/يناير، ويعقد برعايتها الى جانب طهران الداعمة لدمشق وأنقرة أبرز داعمى المعارضة.

 

كما تأتى الزيارة قبل أيام من جولة مفاوضات سلام جديدة مرتقبة فى فيينا برعاية الأمم المتحدة بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة فى جنيف الشهر الماضي.

 

وقال عضو الهيئة والمتحدث الرسمى باسمها يحيى العريضى لفرانس برس "نريد ببساطة أن نقف على جدية الروس تجاه عملية السلام ككل، وخصوصاً مسار جنيف".

 

ولم تحسم هيئة التفاوض المعارضة بعد موقفها النهائى من المشاركة فى مؤتمر سوتشى الذى تخشى أن يكون بمثابة التفاف على مسار جنيف برعاية الأمم المتحدة.

 

وقال عضو الهيئة هادى البحرة لفرانس برس "حتى اللحظة لم تكتمل الصورة بعد (بشأن المشاركة فى سوتشي) وكل ما سمعنا به غير مشجع"، مضيفاً "سنبنى موقفنا بعد التحقق من المعلومات وانتهاء زيارتنا الى روسيا وفى ضوء اجتماع فيينا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: الولايات المتحدة وراء محاولات إفشال مؤتمر الحوار السورى فى سوتشى

مبعوث روسيا بدمشق: انعقاد مؤتمر سوتشى للحوار السورى بموعده آخر يناير

المعارضة السورية

موسكو

مؤتمر سوتشى



لا تفوتك
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة