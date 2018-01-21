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المرور تحاصر الفوضى وتضبط 395 مخالفة مرورية بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 21 يناير 2018 01:00 ص
المرور تحاصر الفوضى وتضبط 395 مخالفة مرورية بمدينة 6 أكتوبر حملة مرورية - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تستكمل الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 395 مخالفة مرورية متنوعة، منها 186 مخالفة نموذج 125 و 22 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز  19 مركبة توك توك وضبط 14 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

 


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