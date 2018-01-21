المالية: 249 مليار جنيه حجم الإيرادات الضريبية خلال نصف العام المالى الحالى

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قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن إجمالى الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 62%، لتصل إلى 249 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه.

وأضاف المنير - خلال مؤتمر"السياسة الضريبية بين العدالة وتشجيع الاستثمار" الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضريبة الدخل بلغت 103 مليارات جنيه خلال النصف الأول بمعدل نمو 41% مقابل ذات الفترة من العام السابق عليه، فيما ارتفعت حصيلة القيمة المضافة إلى 121 مليار جنيه بمعدل نمو 83% .

كما زادت حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 70%، لتبلغ 6ر1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، فيما شهدت الحصيلة الجمركية زيادة بمعدل 44% لتسجل 15 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى الحالى.

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الإصلاح الضريبى يهدف إلى استعادة ثقة المجتمع الضريبى وليس فقط تحقيق الحصيلة الضريبية، مشيرًا إلى أن المنظمات الدولية أشادت بالإصلاحات الضريبية التى اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقصادى.