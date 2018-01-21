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الكويت تستدعى سفير الفلبين وتبلغه استغرابها لتصريحات رئيس بلاده

الأحد، 21 يناير 2018 08:16 م
الكويت تستدعى سفير الفلبين وتبلغه استغرابها لتصريحات رئيس بلاده رودريغو دوتيرتى الرئيس الفلبينى


الكويت أ ش أ
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استدعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأحد سفير جمهورية الفلبين، لدى الكويت على خلفية تصريحات الرئيس الفلبينى رودريغو دوتيرتى بخصوص العمالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا، عن نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله قوله " إنه تم استدعاء سفير جمهورية الفلبين حيث التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الذى أبلغه بالأسف والاستغراب لما ورد فى تصريح الرئيس الفلبينى من معلومات مغلوطة وما تبعها من قرار بتعليق السماح للعمالة الفلبينية من القدوم إلى الكويت الأمر الذى لا يتفق وطبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين ولا يخدم المصالح المشتركة".

وأضاف الجارالله أنه تم التأكيد على أن وضع العمالة لا يجب أن يقاس على حالات وقضايا فردية تحدث فى كل الدول والمجتمعات ، مبديا الاستعداد الكامل لاستقبال مسؤولى السفارة الفلبينية كما هو معمول به حاليا لمناقشة أحوال هذه الجالية ومتابعة مشاكلها.


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