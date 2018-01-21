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الأحد، 21 يناير 2018 07:47 م
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الكرملين ينفى إجراء أى محادثات بشأن اجتماع جديد بين بوتين وترامب

الأحد، 21 يناير 2018 06:16 م
الكرملين ينفى إجراء أى محادثات بشأن اجتماع جديد بين بوتين وترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين


موسكو (رويترز)
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله اليوم الأحد، إنه لم تجر أى محادثات حتى الآن بشأن عقد اجتماع جديد بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب.

وقال بيسكوف إن بوتين ستتاح له فرصة الحديث مع ترامب على هامش فعاليات دولية قادمة لكن لا توجد أى خطة لاجتماع جديد فى المستقبل القريب. 


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