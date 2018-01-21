الكرملين: مستعدون للرد على الهجمات الإعلامية بشأن الانتخابات الروسية 2018





موسكو (أ ش أ)

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين" إن الهجمات الإعلامية على الانتخابات الروسية موجهة سياسيا ، إذ أن بعض الدول الغربية لا تريد قائدا قويا لروسيا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك الروسية" عن دميترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن روسيا مستعدة للرد على كل الادعاءات المحتملة لوسائل الإعلام الغربية بشأن شرعية الانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018 .

وفى رده على سؤال حول ما إذا كانت السلطات الروسية تستعد لمزاعم وسائل الإعلام الغربية ، قال بيسكوف " نحن مستعدون لذلك لأنه متوقع تماما ، فأنتم تعلمون أن الهجمات الإعلامية الضخمة على روسيا ورئيسها الحالى فلاديمير بوتين بدأت قبل الانتخابات بفترة طويلة ، وهى مجهزة ومنظمة جيدا ، ونحن لطالما رددنا وسنستمر فى الرد على مثل تلك الهجمات".

وأشار إلى أن أغلبية تلك الادعاءات عادة ما تكون لها أهداف سياسية تكاد تكون مكشوفة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الروسية فى 18 مارس المقبل وستخضع لمراقبة مراقبين دوليين.