القوى العاملة: 41 شركة تشارك فى ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بالمنيا





كتب محمود راغب

أناب وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، اليوم الأحد ، محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة لعلاقات العمل فى افتتاح فعاليات ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بمحافظة المنيا، التى تنظمها الوزارة بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، ومديرية القوى العاملة بالمحافظة، بالتنسيق مع 4 نقابات عمالية.

وأوضح أن الندوة تستمر 3 أيام بمشاركة 41 شركة كثيفة العمالة بقطاعات الصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، والغذائية، والغزل والنسيج، ومصانع الاسمنت والمحاجر، وذلك لرفع الوعى لدى أطراف العملية الاجتماعية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة"، وتعريفهم بقانون العمل والقوانين ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية والدستور المصرى، فضلا عن توعيتهم بالمخاطر والمشاكل التى تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج بهدف الارتقاء بالاستثمار البشرى والمادى معا فى جميع المجالات الإنتاجية والخدمية.

وقال إن عدد الندوات التى تم تنفيذها من منتصف العام الماضى حتى الآن 23 ندوة فى 13 محافظة، مستهدفين 70 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من مليون ونصف المليون عامل على مستوى الجمهورية، لتوعية أطرف العمل والإنتاج من خلال الدور المنوط بالوزارة فى تنمية الموارد البشرية، بحقوقهم وواجباتهم والمردود الايجابى لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية والتصدير.

حضر فعاليات المبادرة علاء ناصف مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وعزت سطوحى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، وعادل عباس مدير مديرية القوى العاملة بقنا، ونواب البرلمان ورجال الدين، وكبار المسئولية بالمحافظة.