video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 02:28 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: 41 شركة تشارك فى ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بالمنيا

الأحد، 21 يناير 2018 01:29 م
القوى العاملة: 41 شركة تشارك فى ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بالمنيا محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أناب وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، اليوم الأحد ، محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة لعلاقات العمل فى افتتاح فعاليات ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بمحافظة المنيا، التى تنظمها الوزارة بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، ومديرية القوى العاملة بالمحافظة، بالتنسيق مع 4 نقابات عمالية.

وأوضح أن الندوة تستمر 3 أيام بمشاركة 41 شركة كثيفة العمالة بقطاعات الصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، والغذائية، والغزل والنسيج،  ومصانع الاسمنت والمحاجر، وذلك لرفع الوعى لدى أطراف العملية الاجتماعية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة"، وتعريفهم بقانون العمل والقوانين ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية والدستور المصرى، فضلا عن توعيتهم بالمخاطر والمشاكل التى تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج بهدف الارتقاء بالاستثمار البشرى والمادى معا فى جميع المجالات الإنتاجية والخدمية.

وقال إن عدد الندوات التى تم تنفيذها من منتصف العام الماضى حتى الآن  23 ندوة فى 13 محافظة، مستهدفين 70 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من مليون ونصف المليون عامل على مستوى الجمهورية، لتوعية أطرف العمل والإنتاج من خلال الدور المنوط بالوزارة فى تنمية الموارد البشرية، بحقوقهم وواجباتهم والمردود الايجابى لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية والتصدير.

حضر فعاليات المبادرة علاء ناصف مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وعزت سطوحى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، وعادل عباس مدير مديرية القوى العاملة بقنا، ونواب البرلمان ورجال الدين، وكبار المسئولية بالمحافظة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير القوى العاملة: مراعاة الشفافية أساس اختيار المتقدمين للعمل أطباء بالخليج

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

المنيا



لا تفوتك
السيسي: تنفيذ المناطق اللوجستية مش "ترف".. ولكن لتوصيل السلع بتكلفة مناسبة

السيسي: تنفيذ المناطق اللوجستية مش "ترف".. ولكن لتوصيل السلع بتكلفة مناسبة

المجتمعات العمرانية: جدول لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعى حتى سبتمبر 2018

المجتمعات العمرانية: جدول لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعى حتى سبتمبر 2018

مباحثات السيسي مع نائب دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الأسوشيتدبرس: مايك بنس يصف اللقاء بالمثمر.. ويؤكد: قضية السلام أبرز المحاور.. والرئيس المصرى حث على مشاركة أكبر فى محاربة الإرهاب

مباحثات السيسي مع نائب دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الأسوشيتدبرس: مايك بنس يصف اللقاء بالمثمر.. ويؤكد: قضية السلام أبرز المحاور.. والرئيس المصرى حث على مشاركة أكبر فى محاربة الإرهاب

قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر

قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر

إيهاب جلال يجدد الثقة فى الونش ومحمود علاء أمام المصرى

إيهاب جلال يجدد الثقة فى الونش ومحمود علاء أمام المصرى

الشياكة بساطة.. 10 فساتين من دولاب ياسمين صبرى اختارى منها لمناسباتك المختلفة

الشياكة بساطة.. 10 فساتين من دولاب ياسمين صبرى اختارى منها لمناسباتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة