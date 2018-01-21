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القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق 518 عاملا فى الحقوق التأمينية

الأحد، 21 يناير 2018 01:18 م
القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق 518 عاملا فى الحقوق التأمينية محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب محمود راغب
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نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وإدارة شركة مضارب رشيد ، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية بشأن استمرار احتساب الأجر التأمينى للمعاش على أساس متوسط أجر السنتين الأخيرتين، يستفيد منها 518عاملاً .

أعلن ذلك وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مشيرا إلى أن الاتفاقية نصت على استمرارية العمل بأحكام اتفاق العمل الجماعى المبرم بين الجانبين لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نهاية العمل بأحكام آخر اتفاق.

وقد وقع الاتفاقية عن النقابة العامة للصناعات الغذائية، خالد عبد اللطيف عيش، بصفته رئيس النقابة ، فضلا عن عبد العزيز إبراهيم خليل، بصفته رئيس اللجنة النقابية الفرعية للعاملين بالشركة، وعن الشركة المهندس حسين محمد أنور هراس، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، ومحمد خليل محمد بصفته رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة .

 ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة، وممثلي العمال علي استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع علي كل منهما والصالح العام.

 


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