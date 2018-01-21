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القوات التونسية تقتل مساعدا كبيرا لزعيم القاعدة فى المغرب

الأحد، 21 يناير 2018 01:04 ص
القوات التونسية تقتل مساعدا كبيرا لزعيم القاعدة فى المغرب عناصر من الجيش التونسى


تونس (رويترز)
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قال مسؤول حكومى، لـ"رويترز"، إن القوات الخاصة فى تونس قتلت، السبت، بلال القبى وهو مساعد كبير لعبد المصعب عبد الودود زعيم تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب، فى كمين بينما كان فى مهمة لإعادة تنظيم فرع القاعدة فى تونس بعد الضربات التى تلقاها هناك فى السنوات الأخيرة.

وقال المصدر إن بلال القبى وهو جزائرى هو "الذراع اليمنى لعبد الودود" مضيفا انه التحق بالجبال منذ كان عمره 15 عام قبل أن يصبح من المقربين من زعيم تنظيم القاعدة.

وفى بيان قالت وزارة الداخلية إن القيادى الذى قتل كان فى مهمة لإعادة هيكلة كتيبة عقبة بن نافع فى تونس وهو المكلف بالتنسيق بين قادة القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى وفرعيها فى تونس وليبيا.

وكتيبة عقبة بن نافع الفرع المحلى لتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى بتونس ويحتمى بجبال فى القصرين قرب الحدود الجزائرية.

ونجحت القوات التونسية فى توجيه ضربات قوية لكتيبة عقبة بن نافع وكتيبة جند الخلافة التابع لتنظيم داعش، وفى العام الماضى قتلت قوات خاصة الجزائرى مراد الشايب وهو زعيم عقبة بن نافع وعدة قادة آخرين مما جعل الخطر يتراجع نسبيا خصوصا بعد هجمات تعرض لها متحف باردو وفندق بمنتجع سوسة قتل خلالها عشرات السياح الغربيين.


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