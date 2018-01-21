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القبض على هارب من حكم بالسجن المؤبد فى الغربية

الأحد، 21 يناير 2018 04:43 م
القبض على هارب من حكم بالسجن المؤبد فى الغربية متهم - أرشيفية


الغربية عادل ضرة
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تمكن الرائد محمد نصحى رئيس مباحث مركز كفر الزيات، فى الغربية، من القبض على هارب من مؤبد سبق اتهامة فى العديد من القضايا منها سلاح نارى ومخدرات.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، بتمكن رئيس مباحث كفر الزيات، من ضبط المتهم "م ح ع عاطل، مقيم قرية منشية الكردى، سبق اتهامه فى عدة قضايا سرقة، وسلاح نارى، ومخدرات، آخرهم القضية 8044 جنح قسم المناخ بورسعيد سرقة، والمطلوب فى الجناية رقم 40133/1404/2017، جنايات مركز كفر الزيات، التهمة مخدرات، والحكم مؤبد بجلسة 18/1/2018.تم إخطار النيابة الهامة لمباشرة التحقيقات.


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