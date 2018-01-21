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القبض على عاطل يفرض إتاوات على سائقى سيارات الأجرة بموقف الدرب الأحمر

الأحد، 21 يناير 2018 01:25 م
القبض على عاطل يفرض إتاوات على سائقى سيارات الأجرة بموقف الدرب الأحمر المتهم عقب القبض عليه


كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط  إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على "عوض ف ع" 34 سنة، عاطل، بفرض إتاوات على قائدى السيارات الأجرة بموقف سرفيس خط جامع البنات بمنطقة الدرب الأحمر، وتحصله منهم على مبالغ مالية إضافية على الرسوم المحددة من قبل محافظة القاهرة "كارتة" دون وجه حق.

 

وبإعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه أثناء قيامه بتحصيل مبلغ مالى 3 جنيهات من كل سيارة أجرة داخل الموقف بدون وجه حق، وعثر بحوزته على مبلغ مالى 110 جنيهات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


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