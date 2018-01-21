القبض على عاطل بحوزته 4 قطع أسلحة نارية وكمية من الذخيرة فى البدرشين





كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بالبدرشين، وضبط بحوزته 4 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة.

وردت معلومات للرائد أحمد عكاشة معاون مباحث البدرشين، تفيد باتجار "مسعد. ر" عاطل، فى الأسلحة النارية غير المرخصة، ومن خلال الأكمنة تم القبض عليه وبحوزته 4 أسلحة نارية وعدد من الطلقات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.