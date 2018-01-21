video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل بحوزته 4 قطع أسلحة نارية وكمية من الذخيرة فى البدرشين

الأحد، 21 يناير 2018 02:25 م
القبض على عاطل بحوزته 4 قطع أسلحة نارية وكمية من الذخيرة فى البدرشين أسلحة نارية - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بالبدرشين، وضبط بحوزته 4 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة.

وردت معلومات للرائد أحمد عكاشة معاون مباحث البدرشين، تفيد باتجار "مسعد. ر" عاطل، فى الأسلحة النارية غير المرخصة، ومن خلال الأكمنة تم القبض عليه وبحوزته 4 أسلحة نارية وعدد من الطلقات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط موظف وعاطل لحيازتهما أسلحة نارية بدون ترخيص بالقليوبية

القبض على 5 متهمين بحيازة أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

ضبط نجار وعامل بحوزتهما أسلحة نارية وآخرين يبيعون اللحوم النافقة بالفيوم

أخبار الحوادث

تجارة الأسلحة

البدرشين

أمن الجيزة



لا تفوتك
السيسي: تنفيذ المناطق اللوجستية مش "ترف".. ولكن لتوصيل السلع بتكلفة مناسبة

السيسي: تنفيذ المناطق اللوجستية مش "ترف".. ولكن لتوصيل السلع بتكلفة مناسبة

المجتمعات العمرانية: جدول لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعى حتى سبتمبر 2018

المجتمعات العمرانية: جدول لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعى حتى سبتمبر 2018

مباحثات السيسي مع نائب دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الأسوشيتدبرس: مايك بنس يصف اللقاء بالمثمر.. ويؤكد: قضية السلام أبرز المحاور.. والرئيس المصرى حث على مشاركة أكبر فى محاربة الإرهاب

مباحثات السيسي مع نائب دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الأسوشيتدبرس: مايك بنس يصف اللقاء بالمثمر.. ويؤكد: قضية السلام أبرز المحاور.. والرئيس المصرى حث على مشاركة أكبر فى محاربة الإرهاب

قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر

قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر

إيهاب جلال يجدد الثقة فى الونش ومحمود علاء أمام المصرى

إيهاب جلال يجدد الثقة فى الونش ومحمود علاء أمام المصرى

الشياكة بساطة.. 10 فساتين من دولاب ياسمين صبرى اختارى منها لمناسباتك المختلفة

الشياكة بساطة.. 10 فساتين من دولاب ياسمين صبرى اختارى منها لمناسباتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة