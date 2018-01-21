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القبض على تاجر مخدرات بـ100 تذكرة هيروين قبل ترويجها فى حدائق القبة

الأحد، 21 يناير 2018 09:39 م
القبض على تاجر مخدرات بـ100 تذكرة هيروين قبل ترويجها فى حدائق القبة هيروين


كتب عبد الله محمود
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ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مسجل خطر، تخصص نشاطه فى الاتجار بالمخدرات فى حدائق القبة، وبحوزته كمية كبيرة الهيروين، ومبلغ مالى وحررو له المحضر اللازم ، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

كانت البداية أثناء مرور ضباط مباحث حدائق القبة، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط " محمد.ع" 35 سنة عاطل، وشهرته " مخدرات "، وبحوزته 100 تذكرة هيروين "، ومبلغ مالى.

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات البيع، فتحرر له المحضر اللازم ، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 


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