القبض على المتهمين بسرقة سيارة نقل بالإكراه فى منشأة القناطر





كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطلين، لاتهامهما بسرقة سيارة نقل بالإكراه فى منشأة القناطر، وضبط بحوزة أحدهما بندقية وعدد من الطلقات.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد بتعرض سائق سيارة نقل للتهديد على يد مجهولين وسرقة السيارة بالإكراه، وكشفت التحريات أن السائق استغاث بالأهالى، وتمكنوا من القبض على أحد المتهمين، بينما فر الثانى هاربا.

وبإعداد كمين للمتهم الهارب تم القبض عليه وبحوزته بندقية وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى السيارة المسروقة، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.