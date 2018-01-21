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الأحد، 21 يناير 2018 05:37 م
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العثور على جثث جديدة لسوريين متجمدين بالحدود اللبنانية

الأحد، 21 يناير 2018 03:02 م
العثور على جثث جديدة لسوريين متجمدين بالحدود اللبنانية نازحون سوريون - أرشيفية


وكالات الأنباء
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عثر الجيش اللبنانى، على جثتين فى تلال بلدة الصويرى، فى البقاع، تعودان إلى سوريين كانا ضمن مجموعة قضت خلال عبورها الحدود اللبنانية السورية قبل يومين.

وبحسب ما نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، فإنه بالعثور على الجثتين الجديدتين يرتفع عدد من لقوا مصرعهم فى هذه الحادثة، التى بدأت فصولها، يوم الجمعة الماضى، إلى 14 شخصا، من جراء الصقيع خلال محاولتهم عبور الحدود.

وقال الجيش اللبنانى، قبل يومين، إنه أنقذ 6 أشخاص، توفى أحدهم لاحقا فى إحدى المستشفيات متأثرا بالصقيع، كما جرى إيقاف شخصين سوريين بشبهة التورط فى تهريب الضحايا، فيما يوجد فى لبنان نحو مليون لاجئ سورى مسجلين لدى الأمم المتحدة، وفق إحصاءات نوفمبر 2017، لكن العدد يزيد عن ذلك، لأن كثيرا منهم دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد على

ماتعليقكم

ما تعليقكم يا سيد عنان ويا سيد خالد أتربدون أن تصل ام الدنيا إلى ماوصلت إليه سوريا وغيرها من الدول التى حدث بها كما حدث بسوريا وتردون أن تروا هذه المناظر التى يتوقف لها القلب حزنا واسى

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