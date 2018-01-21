الشرطة التركية تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق محتجين مؤيدين للأكراد السوريين

الشرطة التركية تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق محتجين مؤيدين للأكراد السوريينالأحد، 21 يناير 2018 06:36 م
الشرطة التركية
أنقرة (رويترز)
إضافة تعليق
قال شهود عيان من رويترز، إن الشرطة التركية استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق محتجين مؤيدين للأكراد فى أنقرة واسطنبول اليوم الأحد، وإنها اعتقلت 12 شخصا على الأقل فى إسطنبول.
ويحتج المتظاهرون على العملية العسكرية التركية ضد ميليشيات كردية تدعمها الولايات المتحدة فى منطقة عفرين بشمال سوريا.
وكان الرئيس التركى طيب أردوغان دعا فى وقت سابق أنصار المعارضة المؤيدة للأكراد عدم الاحتجاج على العملية العسكرية قائلا إن قوات الأمن ستتدخل إذا تظاهروا.
إضافة تعليق
الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة
ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة