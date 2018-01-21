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الأحد، 21 يناير 2018 07:47 م
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الشرطة التركية تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق محتجين مؤيدين للأكراد السوريين

الأحد، 21 يناير 2018 06:36 م
الشرطة التركية تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق محتجين مؤيدين للأكراد السوريين الشرطة التركية


أنقرة (رويترز)
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قال شهود عيان من رويترز، إن الشرطة التركية استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق محتجين مؤيدين للأكراد فى أنقرة واسطنبول اليوم الأحد، وإنها اعتقلت 12 شخصا على الأقل فى إسطنبول.

ويحتج المتظاهرون على العملية العسكرية التركية ضد ميليشيات كردية تدعمها الولايات المتحدة فى منطقة عفرين بشمال سوريا.

وكان الرئيس التركى طيب أردوغان دعا فى وقت سابق أنصار المعارضة المؤيدة للأكراد عدم الاحتجاج على العملية العسكرية قائلا إن قوات الأمن ستتدخل إذا تظاهروا. 


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