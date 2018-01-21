السياحة العالمية: 5% نسبة النمو بالشرق الأوسط والطلب مستمر فى التعافى





كتبت ميرفت رشاد

أكد زوراب بولوليكاشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على أن قطاع السياحة الدولية فى منطقة الشرق الأوسط شهد انتعاشة سياحية بلغت نسبتها 5% خلال العام الماضى، كما شهدت منطقة شمال أفريقيا نسبة نمو قدرها 13% خلال 2017، جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة الوزارى المعنى بالتنمية السياحية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش فعاليات معرض مدريد الدولى للسياحة فى إسبانيا الذى اختتم أعماله مؤخرا.

وأضاف الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، بحسب بيان، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحمل إمكانيات سياحية قوية، وقد أثبتت المنطقة مرة أخرى قدرتها على الصمود والطلب سيستمر فى التعافى مع ارتفاع ثقة المستهلك، لافتا إلى أن هناك أسباب عديدة للتفاؤل ومليئة بالثقة لمستقبل المنطقة وتشير توقعات منظمة السیاحة العالمیة إلی أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا سوف تستقبل 195 ملیون سائح دولى بحلول عام 2030 .

وشارك فى المناقشة زايد الرزيانى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة فى البحرين، هشام الدميرى، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية، عبد الرزاق عربيات، العضو المنتدب لمجلس السياحة الأردنية، أفيديس غيدانيان، وزير السياحة فى لبنان، رولا معايعة، وزيرة السياحة والآثار فى فلسطين، محمد المهيرى وكيل وزارة السياحة بوزارة الاقتصاد فى دولة الإمارات العربية المتحدة.