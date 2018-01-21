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الأحد، 21 يناير 2018 05:37 م
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السودان يبدأ تطبيق سعر عملته المحلية أمام الأجنبية بتخفيض يتجاوز 200%

الأحد، 21 يناير 2018 03:28 م
السودان يبدأ تطبيق سعر عملته المحلية أمام الأجنبية بتخفيض يتجاوز 200% الرئيس السودانى عمر البشير


أ ش أ
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بدأ بنك السودان المركزى اليوم الأحد تطبيق السعر الرسمى الجديد للجنيه السودانى مقابل العملات الأجنبية والذى تضمن تخفيض قيمة العملة المحلية بنسبة تجاوزت 200%.

وحدد البنك السعر التأشيرى للدولار الأمريكى اعتبارا من اليوم بواقع 18 جنيها بعد أن كان فى حدود 7 جنيهات، وعليه فإن النطاق الأعلى هو 20 جنيها والأدنى هو 16 جنيها، وتم تغيير النطاق إلى 11.1111% على أن تكون جميع الأسعار بالدولار الأمريكى وتطبق الأسعار على كل المعاملات للوحدات الحكومية والبنوك التجارية وخلافه.


ووجه البنك ، البنوك ومكاتب الصرافة بتحديد وإعلان أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية داخل النطاقات المحددة حول السعر التأشيرى المعلن وموافاته ببيان يومى يوضح أسعار صرف العملات الأجنبية والمعاملات التى تمت بها عبر نظام الرواجع الإلكترونية مع توضيح أى تعديلات قد تطرأ على أسعار الصرف لديها خلال اليوم.


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عمر البشير

السودان

البنك المركزى السودانى

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