السفير البريطانى بالقاهرة ينشر صورا من حفل المطربة جوس ستون على ضفاف النيل





كتب آسر أحمد

نشر جون كاسن، السفير البريطانى فى القاهرة، صورا من حفل المغنية البريطانية جوس ستون التى أقامتها أمس على ضفاف نهر النيل فى القاهرة، ضمن جولتها العالمية فى مختلف انحاء العالم.

وعلق كاسن على الصور التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "المغنية البريطانية جوس ستون من على ضفاف النيل امبارح ضمن جولتها العالمية".



الحفلة



بوست السفير



جانب من الحفلة