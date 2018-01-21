السفير الأمريكى بكابول يدين حادث اقتحام فندق "انتركونتيننتال" بأفغانستان

السفير الأمريكى بكابول يدين حادث اقتحام فندق "انتركونتيننتال" بأفغانستانالأحد، 21 يناير 2018 09:11 م
تفجير - أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أدان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى أفغانستان جون باس الهجوم المسلح الذى استهدف فندق "انتركونتيننتال" فى كابول أمس السبت، وأسفر عن مصرع أكثر من 40 شخصا.
وأعرب السفير الأمريكى - فى بيان أصدره بهذا الصدد ، نقلته شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم - عن إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الغادر ، وأكد أن العنف ليس له مكان فى كابول أو أى مكان آخر فى العالم.
وقال " إن أفغانستان دولة جديرة بأن تعيش فى سلام وأمان، وحكومة الولايات المتحدة تقف مع أفغانستان حكومة وشعبا فى حربها ضد الإرهاب وسعيها لإعادة الأمن والسلام لربوعها".
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