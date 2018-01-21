السفير الأمريكى بكابول يدين حادث اقتحام فندق "انتركونتيننتال" بأفغانستان





كابول (أ ش أ)

أدان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى أفغانستان جون باس الهجوم المسلح الذى استهدف فندق "انتركونتيننتال" فى كابول أمس السبت، وأسفر عن مصرع أكثر من 40 شخصا.

وأعرب السفير الأمريكى - فى بيان أصدره بهذا الصدد ، نقلته شبكة (إيه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم - عن إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الغادر ، وأكد أن العنف ليس له مكان فى كابول أو أى مكان آخر فى العالم.

وقال " إن أفغانستان دولة جديرة بأن تعيش فى سلام وأمان، وحكومة الولايات المتحدة تقف مع أفغانستان حكومة وشعبا فى حربها ضد الإرهاب وسعيها لإعادة الأمن والسلام لربوعها".