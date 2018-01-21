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الزراعة تكشف ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية لـ81 ألف فدان

الأحد، 21 يناير 2018 01:00 ص
الزراعة تكشف ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية لـ81 ألف فدان عبد المنعم البنا وزير الزراعة


كتب عز النوبى
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كشف تقرير أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الإدارة المركزية لحماية الأراضي، عن أن إجمالى عدد حالات التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير حتى 14 يناير الحالى بلغت مليونًا و824 ألف حالة تعدٍ بإجمالى مساحة تصل إلى 81 ألفًا و200 فدانًا، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة التعديات على مساحة 25 ألفًا و406 أفدنة بعدد حالات بلغ 451 ألف حالة.

وأكد تقرير حماية الاراضى أن عدد الحالات التى لم يتم إزالتها ومحرر لها محاضر بناء بالقانون 119 لسنة 2008 بلغت مليونًا و372 ألف حالة بإجمالي مساحة تصل إلى 55 ألفًا و793 فدانًا، و17 قيراطًا بمختلف المحافظات، فيما تواصل اللجان الفنية  التابع  لحماية الأراضى  حصر  جميع  مخالفات التعديات  لاتخاذ جميع الإجراءات  لإزالتها.

فيما كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ومديرى ووكلاء الزراعة بمحافظات الجمهورية، باتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها، لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائى المصرى، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظًا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى.

 

 


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