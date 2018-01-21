"الريف المصرى" ترسل قائمة باحتياجاتها لمشروع 1.5 مليون فدان لـ"الصناعات"





كتبت: دانه الحديدى

أرسلت شركة الريف المصرى، والمسئولة عن تنفيذ مشروع المليون ونصف فدان، قائمة بالآلات والمعدات التى يحتاجها المشروع، إلى اتحاد الصناعات، وذلك ضمن التعاون القائم بين الشركة ولجنة تعميق التصنيع المحلى بالاتحاد بهدف الاستعانة بمعدات مصنعة فى مصر.

وفى سياق متصل، طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أعضاءها بالاطلاع على القائمة المرسلة من شركة الريف المصرى، لتحديد المنتجات التى يمكن توفيرها من قبل كل شركة، مع تحديد الكميات التى يمكن توفيرها وأسعارها، على أن يتم إرسال الرد إلى الشركة 25 يناير الجارى.

وتشمل المعدات المصرية التى تطالب شركة الريف المصرى بتوفيرها لمشروع المليون ونصف فدان، طلمبات رفع المياه ووحدات توليد الطاقة، والمعدات الخاصة برى الأراضى والمعدات الزراعية، ومواد البناء بمختلف أنواعها، ومعدات تحلية المياه والأسمدة والمبيدات والصوب الزراعية.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين شركة الريف المصرى، ولجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات، لبحث الآلات والمعدات التى يمكن توفيرها للمشروع عن طريق الشركات المصرية، حيث طالب الاتحاد بتمهيد الطرق لأراضى المشروع، بما يسهل على الشركات المصرية توريد الآلات والمعدات اللازمة للمشروع.