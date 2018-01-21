video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تشن حملة لإزالة تعديات على 4 آلاف متر على النيل بحلوان

الأحد، 21 يناير 2018 02:21 م
الرى تشن حملة لإزالة تعديات على 4 آلاف متر على النيل بحلوان حملة لازالة تعديات على4000 متر تم التعدي عليها بنيل حلوان


كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

شنت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل بحملة لإزالة التعديات بنطاق محافظة القاهرة والجيزة حيث يتم الآن إزالة تعدى على أرض طرح نهر بمساحة 4000 متر، تم الاستيلاء عليها، بناحية المعصرة قسم حلوان - بجوار ترسانة المقاولون العرب  وسيتم رفع ناتج الردم إلى المقالب العمومية.
 
وفى نفس التوقيت يشن القطاع بحملة على البر الغربى بمدينة الحوامدية - محافظة الجيزة لإزالة 4 كافتيريات بمسطح 720 متر تم الاستيلاء عليها وبناء كافتيريات.
 
وفى هذا الصدد أكدت الوزارة عزمها على إزالة جميع التعديات الموجودة على نهر النيل وفقاً للبرنامج الزمنى المعد بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات فى وزارة الداخلية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى بعد اجتماعه مع رئيس الزمالك: الحفاظ على النيل مهمتنا

الرى: إزالة 146 ألف و503 مخالفة على المجارى المائية خلال 3 سنوات

الرى

وزارة الرى

النيل

اخبار

اخبار مصر



لا تفوتك
السيسي: تنفيذ المناطق اللوجستية مش "ترف".. ولكن لتوصيل السلع بتكلفة مناسبة

السيسي: تنفيذ المناطق اللوجستية مش "ترف".. ولكن لتوصيل السلع بتكلفة مناسبة

المجتمعات العمرانية: جدول لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعى حتى سبتمبر 2018

المجتمعات العمرانية: جدول لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعى حتى سبتمبر 2018

مباحثات السيسي مع نائب دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الأسوشيتدبرس: مايك بنس يصف اللقاء بالمثمر.. ويؤكد: قضية السلام أبرز المحاور.. والرئيس المصرى حث على مشاركة أكبر فى محاربة الإرهاب

مباحثات السيسي مع نائب دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الأسوشيتدبرس: مايك بنس يصف اللقاء بالمثمر.. ويؤكد: قضية السلام أبرز المحاور.. والرئيس المصرى حث على مشاركة أكبر فى محاربة الإرهاب

قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر

قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر

إيهاب جلال يجدد الثقة فى الونش ومحمود علاء أمام المصرى

إيهاب جلال يجدد الثقة فى الونش ومحمود علاء أمام المصرى

الشياكة بساطة.. 10 فساتين من دولاب ياسمين صبرى اختارى منها لمناسباتك المختلفة

الشياكة بساطة.. 10 فساتين من دولاب ياسمين صبرى اختارى منها لمناسباتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة