الرى تشن حملة لإزالة تعديات على 4 آلاف متر على النيل بحلوان

الرى تشن حملة لإزالة تعديات على 4 آلاف متر على النيل بحلوانالأحد، 21 يناير 2018 02:21 م
حملة لازالة تعديات على4000 متر تم التعدي عليها بنيل حلوان
كتبت أسماء نصار
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شنت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل بحملة لإزالة التعديات بنطاق محافظة القاهرة والجيزة حيث يتم الآن إزالة تعدى على أرض طرح نهر بمساحة 4000 متر، تم الاستيلاء عليها، بناحية المعصرة قسم حلوان - بجوار ترسانة المقاولون العرب وسيتم رفع ناتج الردم إلى المقالب العمومية.
وفى نفس التوقيت يشن القطاع بحملة على البر الغربى بمدينة الحوامدية - محافظة الجيزة لإزالة 4 كافتيريات بمسطح 720 متر تم الاستيلاء عليها وبناء كافتيريات.
وفى هذا الصدد أكدت الوزارة عزمها على إزالة جميع التعديات الموجودة على نهر النيل وفقاً للبرنامج الزمنى المعد بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات فى وزارة الداخلية.
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