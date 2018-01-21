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الأحد، 21 يناير 2018 05:37 م
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الرئيس منصور هادى يؤكد أهمية وحدة الصف اليمنى فى مواجهة الحوثى

الأحد، 21 يناير 2018 03:21 م
الرئيس منصور هادى يؤكد أهمية وحدة الصف اليمنى فى مواجهة الحوثى الرئيس عبد ربه هادى


إيمان حنا
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أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، أهمية وحدة الصف اليمنى فى مواجهة أعدائه من المليشيا الحوثية الإيرانية التى لن يقبل بها شعبنا وبأفكارها وأجندتها الطائفية الدخيلة.

 

جاء ذلك خلال استقبال اليوم اللواء ركن على صالح عفاش الحميرى، بحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن على محسن صالح، ورحب رئيس الجمهورية باللواء على صالح عفاش بالتحاقه بالقوات الشرعية والتى تأتى تأكيدا على مواقفه الثابتة والداعمة للشرعية فى مختلف المنعطفات والمراحل والظروف.

 

من جانبه عبر اللواء ركن على صالح عفاش الحميرى عن سروره بهذا الاستقبال ولقائه بفخامة الرئيس الذى يأتى تأكيدا على موقفه ودعمه لقيادة الوطن الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة،وصولاً الى استعادة البلد تحت راية الشرعية وبدعم وإسناد دول التحالف العربى.


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