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الأحد، 21 يناير 2018 07:45 م
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الرئيس الأفغانى يحث مجلس الأمن اتخاذ إجراءات لمكافحة الجماعات الإرهابية

الأحد، 21 يناير 2018 07:34 م
الرئيس الأفغانى يحث مجلس الأمن اتخاذ إجراءات لمكافحة الجماعات الإرهابية الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى


كابول (أ ش أ)
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حث الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى، مجلس الأمن الدولى على تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجماعات الإرهابية بدون أى تمييز.

وقال الرئيس الأفغانى ـ فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية ، ردًا على الهجوم المنسق الذى استهدف فندق إنتركونتيننتال فى كابول، إن أعضاء مجلس الأمن اتفقوا خلال زيارتهم لكابول خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجارى على تكثيف الضغوط على مؤيدى الجماعات الإرهابية.

وأضاف أنه يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لمجابهة الإرهاب بدون أى تمييز ، قائلا " الأناس فى المنطقة لن يكونوا آمنين حتى يتم القضاء على الجماعات الإرهابية وملاذاتهم الآمنة".

وشن مسلحون هجومًا على فندق "إنتركونتيننتال" فى وقت متأخر من ليلة أمس السبت ، واستمرت الاشتباكات العنيفة حتى اليوم.

ويأتى هجوم الليلة الماضية بعد مرور حوالى ست سنوات على هجوم مماثل شنه مسلحون على نفس الفندق ، وأسفر عن مقتل عشرة أشخاص عام 2011. 


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