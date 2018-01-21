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الدفاع الأمريكية: أنقرة أبلغت واشنطن بشن غارات جوية فى عفرين السورية

الأحد، 21 يناير 2018 09:00 م
الدفاع الأمريكية: أنقرة أبلغت واشنطن بشن غارات جوية فى عفرين السورية وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس


(رويترز)
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قال وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس اليوم الأحد، إن تركيا أبلغت الولايات المتحدة قبل ضرباتها الجوية فى سوريا ضد ميليشيا كردية تدعمها أمريكا مشيرا إلى أن واشنطن تتواصل مع أنقرة بشأن كيفية المضى قدما.

وأضاف ماتيس فى تصريحات للصحفيين على متن طائرة عسكرية أثناء توجهه إلى آسيا "كانت تركيا صريحة، لقد أبلغونا قبل شن الحملة الجوية التى كانوا يعتزمون القيام بها وبالتشاور معنا. نحن نعمل الآن على كيفية المضى قدما".

ولم يفصح ماتيس عن رد فعل الولايات المتحدة على الإبلاغ التركى.


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