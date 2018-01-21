الداخلية: ضبط 52 قطعة أثرية بحوزة تاجر أنتيكات فى عابدين بالقاهرة





كتب محمود عبد الراضى

أفادت وزارة الداخلية، بأن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ضبطت شخصا فى عابدين بالقاهرة وبحوزته 52 قطعة أثرية.

وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مفادها قيام "أحمد.م" تاجر أنتيكات، مقيم فى عابدين بالقاهرة، سبق اتهامه فى 3 قضايا "إصابة خطأ – خيانة أمانة"، بحيازته لبعض القطع الأثرية بمنزله بقصد الاتجار .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المتهم، وتمكنت القوات من ضبطه بمنزله وبتفتيش المسكن تم العثور على 52 قطعة يشتبه فى أثريتها، وبمواجهته اعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.