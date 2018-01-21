الداخلية تضبط متهما قتل سائقا عربيا رميا بالرصاص لسرقة سيارته





كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الامن في كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق يحمل جنسية إحدى الدول العربية وسرقة سيارة نقل بمقطورة "براد" وضبط مرتكب الواقعة بقصد السرقة.

تلقت أجهزة الأمن بلاغاً بالعثور على جثة "نعيم م.م" سائق ، يحمل جنسية إحدى الدول العربية – قائد سيارة نقل بمقطورة "براد" بالمنطقة الصحراوية بملوى بمحافظة المنيا وبها إصابة بعيار نارى والعثور على السيارة بجراج بناحية بهتيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية .

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن القليوبية والمنيا أسفر جهود فريق البحث عن تحديد مرتكب الواقعة " عبدالناصر أ.ف"عاطل ، سبق اتهامه فى 7 قضايا "خطف ، قتل ، تبديد، سلاح بدون ترخيص ، خيانة أمانة " والمحكوم عليه فى 10قضايا "قتل ، تزوير ، استيلاء، خطف وحجز ، شيكات ، تبديد " ، وانتحاله إسم "محمد أ.إ"ومقيم في فاقوس بالشرقية ، وارتكابه عدة وقائع بالإسم المنتحل وصدور أحكام ضده فى قضيتى "تزوير" و10 قضايا "تبديد ، مبانى ، سرقة".

وأكدت تحريات فريق البحث اختباء المتهم بمنطقة القنطرة غرب بالإسماعيلية ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافه وضبطه وبحوزته ( 2 هاتف محمول ، رخصة قيادة ، بطاقة بالاسم المنتحل ، 4 كيلو جرام من مخدر البانجو ، ميدالية تحمل شعار لماركة إحدى السيارات ، 400 جنيه ، 26 دينار إردنى وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة وأنه تواصل عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مع "فراس ش.س"، تم ضبطه ، وطلب منه نقل كمية من المستلزمات الطبية إلى إحدى الدول العربية بالسيارة قيادته فأعطاه الأخير رقم هاتف المجنى عليه فتواصل معه وتقابلا بمنطقة الميناء الجاف ببدر بالقاهرة واصطحبه إلى المنيا - أسيوط وتوقفا بالطريق لإحتساء بعض المشروبات وأثناء ذلك أطلق تجاهه أعيرة من طبنجة فأودى بحياته وتخلص من جثته بمكان العثور واستقل السيارة البراد وتوجه بها إلى الجراج بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة للتصرف فيها بالبيع، وطلب من عاطل وميكانيكى" تم ضبطهما" مساعدته فى بيع السيارة وقام بإخفاء السلاح بمنزل صديق له "صاحب محل أدوات صحية ، ومقيم ببولاق الدكرور الجيزة " وتم بإرشاده ضبط الطبنجة و 2 خزينة و 9 طلقات من ذات العيار ، وتبين أنه مبلغ بسرقتها من أحد المواقع الشرطية خلال يناير 2011 ، وأضاف بان الميدالية المضبوطة والمبلغ المالى إستولى عليهما من المجنى عليه والمواد المخدرة خاصة بأحد أقاربه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.