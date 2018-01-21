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الداخلية الأفغانية: مقتل المسلحين المشاركين فى الهجوم على فندق بكابول

الأحد، 21 يناير 2018 07:27 ص
الداخلية الأفغانية: مقتل المسلحين المشاركين فى الهجوم على فندق بكابول أحد عناصر الجيش الافغانى بموقع الهجوم


كابول (أ ف ب)
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أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية، نجيب دانيش، صباح الاحد، أن الهجوم على فندق انتركونتينتال فى كابول "انتهى" بعد اكثر من 12 ساعة على بدئه.

وقال دانيش أن "الهجوم انتهى وكل المهاجمين قتلوا"، موضحا أنه "تم انقاذ 126 شخصا بينهم 41 اجنبيا"، وأضاف أن الحصيلة الموقتة للهجوم هى "5  قتلى هم 4 أفغان وأجنبي" لم تعرف جنسيته بعد.


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الداخلية الأفغانية

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كابول



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