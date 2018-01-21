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الخارجية الكويتية: جميع دبلوماسيينا وإداريينا بالخارج مواطنون كويتيون

الأحد، 21 يناير 2018 03:00 ص
الخارجية الكويتية: جميع دبلوماسيينا وإداريينا بالخارج مواطنون كويتيون صباح الخالد الحمد الصباح وزير الخارجية الكويتى


الكويت أ ش أ
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أكدت الخارجية الكويتية، أن جميع دبلوماسييها وإدارييها العاملين خارج الكويت، مواطنين كويتيين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، السبت، عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، توضيحا لما وصفته بـ"التباس" وقعت فيه وسائل إعلام نقلت تصريحا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بشأن المهمات الخارجية للخارجية الكويتية وما ذكر بأن الوزارة أرسلت وافدين فى مهمات خارجية خاصة بالصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.

وقال المصدر إن الخارجية الكويتية تفخر بأن جميع العاملين فيها من دبلوماسيين وإداريين هم من أبناء الكويت باستثناء اثنين يتوليان مهمات الاستشارة القانونية؛ وهما من أحدى الدول العربية الشقيقة، مضيفا أن دبلوماسيى وإداريى الوزارة هم من يوكل إليهم أداء المهمات الخارجية فى إطار عملهم.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالصندوق - الذى يتولى رئاسة مجلس إدارته نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى - فهو يعد من الهيئات المستقلة والتعامل فى إطاره مع الدول المستفيدة يتطلب تعدد سفر الجهاز الفنى للصندوق على مدى السنوات الماضية منذ إنشائه، موضحا أنه بناء على ذلك فإن هذه المهمات ذات طبيعة خاصة وتعد من صلب عمل الصندوق حيث يقوم الجهاز الفنى بتقييم المشاريع والتحقق من سلامتها علماً بأن الجهاز الفنى للصندوق يتكون من عدد من الخبراء والمستشارين فى مجالات الهندسة والاقتصاد والقانون لتغطية كل جوانب المشروع.

وقال المصدر الكويتى أن عدد المهمات التى يقوم بها الجهاز الفنى يبلغ حوالى 23 مهمة سنوياً، إضافة إلى بعثات المتابعة واجتماعات الممولين بعد إقرار المشروع والتوقيع عليه، موضحاً أن نسبة الكويتيين من الخبراء المشاركين فى الجهاز الفنى للصندوق تبلغ 61%.


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